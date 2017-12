5 spyskaarte vir Kersfees

Met hierdie Kersspyskaarte kan jy die lekkerste Kersete voorberei – sonder om te sukkel!

Ons deel ’n spoggerige spyskaart vir ’n tradisionele ete. Daar is ’n vingerhappie-spyskaart vir ’n meer ontspanne ete. Vir ’n lekker somersdag het ons ’n koue spyskaart saamgestel, wat natuurlik minder moeite beteken! Kersdag val hierdie jaar op ’n Maandag, so indien jy met Meat Free Monday wil voortgaan, of vegetariese gaste bedien, is hierdie smullekker spyskaart perfek. Daar is ook ’n laekoolhidraatspyskaart indien jy (en jou gaste) nie te veel koolhidrate wil inneem nie. Al hierdie resepte is ideaal vir ’n heerlike somerkersfees.

1 Spogspyskaart

Voorgereg

Eendlewer-en-lemoenpatee met karamelvye

Hoofgereg

Harissa-lam met vrugtige koeskoes

Vonkelwyn-geroosterde baba-en witwortels

Groentelinte met beet-en-granaat-slaaisous

Nagereg

Meringue-koek met romerige tiramisuvulsel

Loer hier om te leer hoe om meringue te maak.

2 Vingerhappies vir Kersfees

Gebakte kaas met gekarameliseerde vye

Eiers gevul met aspersies en bloukaas

Gebraaide lam-en-perske sosaties

Beestong-broodjies

Die beste sjokoladebruintjies

Bessiestroop-en-meringue-bakkies

3 Koue kos vir Kersfees

Voorgereg

Wildsvleis-carpaccio met ’n brandewyn-vinaigrette

Hoofgereg

Beet-gepekelde salm met ’n crême frâiche-sous

Kalkoen met gegeurde botter en lemoensalsa

Pêrelgortslaai

Wortellinte-slaai

Nagereg

Vinnige Peppermint Crisp-tert

4 Vegetariese spyskaart

Voorgereg

Eiers gevul met beet en avokado

Hoofgereg

Mediterreense groentetert

Pêrelgortslaai

Oosterse waatlemoenslaai

Nagereg

Chia-en-suurlemoen-roomys met volgraan-wafeltjies

5 Laekoolhidraat-spyskaart

Voorgereg

Wildsvleis-carpaccio met ’n brandewyn-vinaigrette

Hoofgereg

Geroosterde masala-hoender

Laekoolhidraat-quiche

Somerse groenslaai met ’n rokerige pancetta-slaaisous

Nagereg

Laekoolhidraat-kaaskoek