Kry die perfekte somervoorkoms

“Perfect Legs & Perfect Legs Fluid”



’n Revolusionêre, waterdigte grimering wat enige rekmerke en spatare verbloem.

Dié produkte is baie maklik om aan te wend en bly heeldag in plek, hetsy jy die Perfect Legs, met ’n meer romerige tekstuur, of die Perfect Legs Fluid, met ’n vloeibare tekstuur verkies.

Albei hierdie produkte is ook in nege skakerings beskikbaar, waarvan die Perfect Legs Fluid drie skakerings vir velle van kleur het. Sodoende sal jy beslis die perfekte skakering vir jou veltoon kry.

“Superfection”

’n Innoverende ligaam-verbruiningsroom. Coverderm Superfection bevat mikrosfere wat lig reflekteer en sodoende die vel glinsterend en gesond laat voorkom. Hierdie produk bevat ook ’n gespesialiseerde silikoon wat die vel glad laat voel.

Superfection is waterdig en is in ses skakerings beskikbaar. Dit is ook veilig vir alledaagse gebruik.

*Coverderm-produkte word nie op diere getoets nie.

Kry jou produkte by verskeie Dis-Chem-winkels landswyd asook aanlyn by dischem.co.za en coverderm.co.za