’n Blik agter die skerms van Blade Runner 2049

Is jy so opgewonde soos ek oor die wetenskapfiksieriller Blade Runner 2049– wat op 6 Oktober 2017 vrygestel word?

Ek het die oorspronklike 1982 Blade Runner (wat, terloops, in 2019 afspeel) as tiener gesien en dit het my so aangegryp dat ek dit deesdae byna jaarliks weer kyk. Terwyl die oorspronklike 1982-fliek gebaseer is op Philip K. Dick se Do Androids Dream of Electric Sheep? is Blade Runner 2049 nie direk op dié boek gebaseer nie maar volg dit eerder op die vorige film.

So, wat gebeur dan in Blade Runner 2049? Dertig jaar na die gebeure van die eerste film is daar ’n nuwe blade runner, LAPD Offisier K (Ryan Gosling). Hy ontdek iets wat vir jare lank geheim gehou is wat die potensiaal inhou om dit wat van die samelewing oorbly in absolute chaos te omskep. K se ontdekking lei hom op ’n soektog om Rick Deckard (Harrison Ford) te vind, ’n voormalige LAPD blade runner wat 30 jaar gelede spoorloos verdwyn het …