Vars tuingroente met groente-doopsouse

Beet-en-blomkool-hoemoes

Genoeg vir 250 ml

• 100 g (sowat 2 middelslag) bete, skoongeskrop

• 220 g blomkool, in blommetjies gesny

• 30 ml (2 e) olyfolie

• sout en swartpeper

• ’n 400 g-blikkie cannellini-bone, gedreineer

• uitgedrukte sap van 1 lemmetjie

• 15 ml (1 e) tahini

• 5 ml (1 t) fyn gekapte knoffel

• 5 ml (1 t) komyn, fyn gemaal

1 Voorverhit die oond tot 200 °C.

2 Pak die beet en blomkool in ’n oondpan, sprinkel die olyfolie oor en geur met sout en swartpeper.

3 Rooster die groente vir 30-35 min. of tot goudkleurig en gaar.

4 Haal uit en laat afkoel.

5 Verwerk die beet, blomkool, bone, lemmetjiesap, tahini, knoffel en komyn saam in die bak van ’n voedselverwerker tot glad.

6 Geur met sout en swartpeper en skep in ’n opdienbakkie.

Doopsous met ertjies, broccoli en kruisement

Genoeg vir 250ml

• 220 g broccoli, in blommetjies gesny

• 250 ml (1 k) bevrore klein ertjies (petit pois)

• 125 ml (½ k) volroomjogurt

• hand vol spinasie

• groot hand vol kruisement

• 15 ml (1 e) fyn gekapte knoffel

• 7,5 ml (1½ t) fyn gekapte groen brandrissie

• sout en swartpeper

1 Blansjeer die broccoli en ertjies vir 2 min. in ’n groot kastrol met kokende, gesoute water. Dreineer en dompel dadelik in ’n middelslagbak met yswater.

2 Verwerk die broccoli, ertjies, jogurt, spinasie, kruisement, knoffel en brandrissie saam in ’n voedselverwerker tot glad.

3 Geur met sout en swartpeper en skep in ’n opskepbakkie.

Wortel-en-gemmer-doopsous

Genoeg vir 250 ml

• 200 g klein wortels, geskil

• 30 ml (2 e) olyfolie

• sout en swartpeper

• ’n 400 g-blikkie keker-ertjies

• 15 ml (1 e) fyn gekapte gemmer

• 15 ml (1 e) tahini

• 5 ml (1 t) fyn gekapte knoffel

• 5 ml (1 t) vinkelsaad, fyn gemaal

1 Voorverhit die oond tot 200 °C.

2 Pak die wortels op ’n oondpan. Sprinkel olyfolie oor en geur met sout en swartpeper. Rooster die wortels vir 30-35 min. of tot goudkleurig en gaar.

3 Verwerk die wortels, keker-ertjies, gemmer, tahini, knoffel en vinkelsaad saam in ’n voedselverwerker tot glad.

4 Geur met sout en swartpeper indien nodig.

Allerlekkerste krakerige blare

Genoeg vir 6

Kyk, ’n blaar was nog nooit so lekker nie! Ons het die resep by die Marigold-restaurant op Franschhoek gebedel en dit toe ’n bietjie vereenvoudig.

• olie vir diepbraai

• 1 bossie spinasie

Beslag

• 250 ml (1 k) kekerertjiemeel

• 125 ml (½ k) mielieblom

• 15 ml (1 e) garam masala

• 5 ml (1 t) borrie

• 5 ml (1 t) brandrissiepoeier

• 250 ml (1 k) water

1 Voorverhit die olie in ’n groot kastrol of diepvetbraaier tot 180 °C.

2 Verwerk al die bestanddele vir die deeg in ’n middelslag-mengbak tot glad.

3 Doop die spinasieblare in die beslag en laat die oortollige beslag afdrup.

4 Diepbraai die blare tot goudkleurig en krakerig. Dreineer op kombuispapier.

5 Sit saam met die doopsouse voor.