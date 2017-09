Beet-bokmelkkaas-en-vye-tert

Genoeg vir 1 middelslag- tert (4-6 mense)

Spelt het minder gluten as gewone meel en gee ’n heerlike smaak aan die tert.

Tertdeeg

• 50 g botter

• 80 ml (⅓ k) water

• 210 g speltmeel, te kry by gesondheidswinkels

• 2,5 ml (½ t) sout

• 5 takkies tiemie, blaartjies afgestroop

• 10 ml (2 t) vinkelsaad

Vulsel

• 45 g botter

• 2 rooi-uie, dik gesny

• 300 g rooi beet, geskil en in kwarte gesny

• 2 knoffelhuisies, fyngekap

• 60 ml (¼ k) balsemiekasyn

• 15 ml (1 e) bruinsuiker

• 2 takkies tiemie

• 4 vars vye of pruime, in kwarte gesny

• 125 g crème fraîche

• 30 ml (2 e) Dijonmosterd

• 200 g bokmelkkaas

• hand vol basiliekruid

1 Voorverhit die oond tot 200 °C. Spuit ’n 10 cm x 35 cm-losboomriffelpan met kleefwerende kossproei.

2 Verhit die botter en water tot kookpunt. Haal van die hitte af.

3 Meng die speltmeel, sout, tiemie en vinkel in ’n groot mengbak. Voeg die watermengsel by en roer totdat dit ’n deeg vorm.

4 Knie tot die deeg heeltemal sag is en rol tot 5 mm dik uit. Voer die voorbereide tertpan met die deeg uit. Sny oortollige deeg af.

5 Bak vir 10 min. of tot liggoud.

Vulsel

6 Verhit die botter in ’n kastrol oor matige hitte. Braai die uie, beet en knoffel vir 8-10 min. daarin of tot gekaramelliseer.

7 Voeg die balsemiekasyn, bruinsuiker, tiemie en 500 ml (2 k) water by.

8 Bring tot kookpunt, verlaag die hitte en laat prut vir 25-30 min. of totdat die mengsel verdik en die beet gaar is.

9 Meng die crème fraîche en Djionmosterd in ’n mengbakkie. Smeer die mengsel oor die gaar tertdeeg.

10 Pak die beet en uie, die vye en die bokmelkkaas om die beurt in die tertkors. Bak vir 15-20 min. of tot goudkleurig.