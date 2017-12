Begin jou eie groentetuin

Begin klein

Jy kan altyd jou groentetuin uitbrei soos jou vertroue en vaardighede verbeter.

Kies die regte plek

Jou groentetuin sal ongeveer 6 uur sonlig per dag benodig. ’n Noord- of weswaartse area is dus ideaal.

Maak dit toeganklik

Tuinbeddens moet van alle kante toeganklik wees en moet nie wyer as 1 meter wees nie.

Berei die grond voor

Die moeite wat jy in die voeding van jou grond sit, sal duidelik wees in die kwaliteit van jou groente. Grawe baie kompos, beenmeel en 2: 3: 2 kunsmis tot ’n diepte van ongeveer 30 cm.

Begin met maklik groeiende groente

Kies groente wat in seisoen is. Maklike groente vir die somer is bone, beet, tamaties, kruie en soetrissies.

Lees die instruksies op die pakkie

Dit gee belangrike raad rakende die plantdiepte, spasiëring en basiese versorging van die plante.

Voer volgens die groentesoort

Wortels benodig fosfate, blaargroentes benodig stikstof en vrugtige groente benodig stikstof wanneer dit geplant word en kalium net voor hulle blom.

Plant elke 2 tot 4 weke ’n nuwe pakkie groente

Dit sal verseker dat jy die volgende maande volgehoue ​​groente het.

