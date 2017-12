Bruinsuikerspeserykoekies

Genoeg vir 20 koekies

• 300 g bruinsuiker

• 250 g botter

• 12,5 ml (2½ t) gemengde speserye

• 7,5 ml (1½ t) kaneel

• 2,5 ml (½ t) sout

• 250 g koekmeel

• 15 ml (1 e) bakpoeier

1 Voorverhit die oond tot 200 °C. Voer ’n bakplaat met bakpapier uit.

2 Meng die bruinsuiker en botter goed in ’n voedselverwerker.

3 Voeg die gemengde speserye, kaneel, sout, koekmeel en bakpoeier by en meng weer. Maak die deeg in kleefplastiek toe en sit vir 30 min. in die yskas.

4 Rol die deeg tot ’n dikte van 2-3 mm uit. Druk die koekies met ’n koekiedrukker met ’n deursnit van 10 cm uit.

5 Bak in sarsies vir 8-10 min. of tot goudkleurig en gaar.