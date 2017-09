Diepgebraaide melktertrolletjies

Genoeg vir 12 sigare

Vulsel

Maak die vlavulsel van “My ma se melktert”. Klik hier vir die resep

Rolletjies

250 ml (1 k) suiker

250 ml (1 k) water

5 ml (1 t) roosolie

2 kaneelstokkies

1 steranys

250 g (2-3) fillovelle

1 eier, liggies geklop

500 ml (2 k) sonneblomolie vir diepbraai

50 g pistasieneute, gekap

1 Meng die suiker en water in ’n kastrolletjie en kook oor lae hitte tot die suiker opgelos het.

2 Voeg die roosolie, kaneelstokkies en steranys by en laat vir 15 min. prut. Hou warm.

3 Sny die fillovelle in 12 cm x 12 cm-stroke.

4 Sit 2 velletjies fillo opmekaar.

5 Verf die rande met geklitste eier. Skep 30-45 ml melktertvulsel aan die bopunt van die vel, sowat 2 cm van die rand.

6 Vou die vulsel styf toe met die boonste rand.

7 Vou die sykante in en rol die sigaar styf op.

8 Verf die los kant met nog eier, plak toe en laat eenkant.

9 Herhaal tot al die bestanddele gebruik is.

10 Maak ’n kastrol ? vol olie, verhit en diepbraai die rolletjies daarin tot goudbruin.

11 Doop dadelik vir 2 min. in die rooswaterstroop.

12 Haal uit en strooi die pistasieneute oor. Sit dadelik voor.