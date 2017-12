Foto-wenke vir brildraers

• As jy permanent bril dra, hou dit aan vir foto’s (as jy gemaklik voel daarmee). Onthou ook dat as jy heeldag bril dra, jy nie goed sal kan sien as jy jou bril afhaal en ’n foto van jou geneem word nie.

• Jy wil ook nie met ’n frons op ’n foto verskyn nie.

• Jy kan ook sonder jou bril onnatuurlik en nie soos JY lyk nie.

• Jou bril is deel van jou persoonlikheid en moet jou voorkoms komplimenteer.

• Kies die regte raam vir jou gesigvorm en gelaatstrekke, ’n raamkleur wat jou veltoon komplimenteer en leer hoe om jou oë reg te grimeer om dit te beklemtoon.

• Maak seker jou bril se lense het ’n natuurlike nie-weerkaatsende deklaag. Oefen deur selfies te neem en kyk watter hoek werk goed vir jou en jou bril.

• Dra dan jou bril met selfvertroue, selfs op foto’s!

Raad en wenke verskaf deur Bernardine Flynn, optometris.

Grimeerwenke vir bril-draers

Gebruik ’n spieël wat vergroot om jou grimering aan te wend.

Krul jou wimpers om te keer dat dit aan jou lense raak.

’n Bril se skadu kan kringe onder jou erger laat lyk, maak dus seker jy gebruik verbloemer.

’n Helder lipstiffie kan ’n bril en natuurlike grimering goed komplimenteer.

Omlyn jou oë bo en onder met oogomlyner.

Probeer hierdie produkte

Verbloemers

Smashbox Studio Skin 24 Hour Concealer (R370)

MAC Studio Conceal and Correct palette (R530)

CATRICE Re-Touch Concealer (R92,95 elk)

Revlon Photoready Concealer Light (R205)

Yardley HD Concealer Pen (R109.95 elk)

Sisley Eye Concealer (R1099)

Helder lipstiffies

Yardley Supermoist Lipstick (R119.95)

DIOR DOUBLE ROUGE 999 INT17 - IT SHADE (R600)

Revlon Super-Lustrous Lipstick Love That Red (R159)

Sisley Phyto Lip Twist (R576)

essence Ultra Last Instant Colour Lipstick in 13 Undying Blossom (R49.95)

Oogomlyner