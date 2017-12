Granola-ontbyttertjies met perskes en pistasieneute

Genoeg vir 6

Die geurkombinasies

150 g (1 k) Jungle Muesli Nuts & Raisins

30 ml (2 e) sesamsaad

5 dadels, pitte verwyder

20 ml (4 t) klapperolie

1 perske, in segmente gesny

250 ml (1 k) Griekse jogurt

45 ml (3 e) geroosterde pistasieneute, grof gekap

Metode

1. Plaas die Jungle Muesli Nuts & Raisins in ’n voedselverwerker en verwerk tot baie fyn. Voeg die sesamsaad, dadels en klapperolie by en pulseer om te kombineer.

2. Voorverhit die oond tot 180 °C. Druk opgehoopte eetlepels van die mengsel in 8 x 8 cm losbodem-tertpannetjies. Bak vir ongeveer 15 minute. Koel af en haal uit die pannetjies.

3. Vul elke tertjie met jogurt en plaas perskeskywe bo-op. Bedruip met heuning en strooi pistasieneute bo-oor.