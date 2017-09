Jy vra: Hoekom is medisyne geskeduleer?

Dit werk so:

Skedule 0

Middels vir siektes wat jy maklik self diagnoseer; betreklik veilig; voorskrif onnodig; te koop in enige winkel. Voorbeelde: laesterkte-aspirien en parasetamol.

Skedule 1

Vir siektes wat jy self maklik diagnoseer; veilig mits korrek gebruik; voorskrif onnodig. Voorbeeld: verkouemiddels.

Skedule 2

Vir kwale wat jy self maklik diagnoseer; klein risiko met verkeerde gebruik; klein risiko op gewoontevorming; voorskrif onnodig maar moet deur apteker verskaf word, saam met ’n verduideliking van korrekte gebruik. Rekord word gehou van gebruikers.

Skedule 3 en 4

Vir siektes wat medies gediagnoseer en gereeld gemonitor moet word, soos hoë bloeddruk, diabetes en infeksies; slegs op voorskrif; herhaalvoorskrifte beperk tot ses maande; in ’n noodgeval kan die apteker eenmalig ’n medisyne verkoop, binne die riglyne van die oorspronklike voorskrif.

Skedule 5

Vir kwale wat medies gediagnoseer en gemonitor moet word; ’n klein tot matige potensiaal vir misbruik of gewoontevorming; pasiënte se voorraad word beheer; voorskrif noodsaaklik; herhaalvoorskrifte vir langer as ses maande moontlik, mits die voorraad noukeurig beheer word.

Skedule 6

Vir toestande wat medies gediagnoseer en gereeld gemonitor moet word; matig tot uiters gewoontevormend; streng beheer oor gebruikers se voorraad, met net genoeg vir ’n maksimum van dertig dae; voorskrif noodsaaklik en geldig vir net dertig dae; geen herhalingvoorskrifte nie.

Skedule 7

Middels wat nie as medisyne erken word nie; baie hoë risiko op afhanklikheid en misbruik; onwettig om te gebruik tensy vir navorsingsdoeleindes. Voorbeeld: heroïen.

Skedule 8

Middels met ’n baie hoë risiko op afhanklikheid en misbruik maar met bewese geneeskundige waarde by die korrekte dosis; slegs op voorskrif; dokters doen aansoek by die direkteur-generaal van gesondheid om hierdie middels vir spesifieke toestande voor te skryf; net drie middels in hierdie klas, naamlik amfetamien en deksamfetamien (albei vir AAHS) en nabiloon (’n dagga gebaseerde medikasie vir naarheid, veral in geval van kankerterapie).