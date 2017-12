Krakerige witaas met groentetjips en chorizo-mayonnaise

Genoeg vir 8

• olie vir diepbraai

• 1 eiervrug, in repies gesny

• 1 patat, in dun repies gesny

• 1 borriepatat, in dun repies gesny

• 500 g witaas (whitebait) – kyk by jou naaste viswinkel

• 250 g koekmeel

• sout en swartpeper

Chorizo-mayonnaise

• 200 g chorizo, fyngekap

• 125 ml olyfolie

• 1 eier

• 5 ml (1 t) Dijonmosterd

• 10 ml (2 t) witwynasyn

• 10 ml (2 t) knoffel, fyngekap

• 1 ml (¼ t) brandrissiepoeier

• 5 ml (1 t) gerookte paprika

1 Braai die chorizo vir 8-10 min. in die verhitte olyfolie oor matige hitte of tot goudkleurig en effens krakerig. Gooi die olie in ’n maatbeker af en hou die gebraaide chorizo eenkant.

2 Klits die eier, mosterd, witwynasyn, knoffel, brandrissiepoeier en gerookte paprika in ’n glasbak tot goed gemeng. Gooi die chorizo-olie stadig in ’n straaltjie by terwyl jy deurentyd klits tot al die olie geabsorbeer is. Die sous sal dik en romerig wees.

3 Verhit die olie in ’n diepbraaier of groot kastrol tot 180 °C.

4 Braai die eiervrug en patats in sarsies vir 8-10 min. of tot goudkleurig en gaar. Lig met ’n gaatjieslepel uit die olie, dreineer op kombuispapier en geur met sout en swartpeper.

5 Geur die koekmeel met sout en swartpeper. Doop die vis in die koekmeel en skud die ekstra meel af. Diepbraai in sarsies vir 2-3 min. of tot goudkleurig en gaar.

6 Lig met ’n gaatjieslepel uit die olie, dreineer op kombuispapier en geur met sout en swartpeper. Vou kegels uit koerantpapier en sit die vissies in die kegels voor saam met die groentetjips en lepels vol mayonnaise. Strooi laastens die krakerige chorizo oor.