’n Week in die lewe van ’n grimeerkunstenaar

Raine Tauber, senior grimeerkunstenaar vir MAC Cosmetics Suid-Afrika, deel haar dagboek met ons.

“Ek was gelukkig genoeg om verlede jaar tydens die Parys Somer/Lente-modeweek vir MAC Cosmetics te werk. Dit is enige grimeerkunstenaar se droom, maar veral vir my. Ek het grootgeword met Vogue-tydskrifte as slaaptydstories. Soos ek ouer geword het, het die droom om grimering te doen en Parys toe te gaan net groter geword. Na 15 jaar as grimeerkunstenaar, het die droom om by die Parys-modeweek te werk eindelik ’n realiteit geword. Hier is my dagboek.

Dag 1: 27 September

Vertoning: Aalto

Eerste vertoning in Parys. Die vertoning vind plaas by Espace Commines, ’n pragtige, ligte spasie wat vir vertonings en uitstallings gebruik word. Aalto is ’n Finse ontwerpersreeks wat vroueklere ontwerp, maar met ’n manlike “edge”. Vir die vertoning was die grimering geïnspireer deur die droom-vel van ’n tiener en ook die Netflix reeks Stranger Things. Die hoof-grimeerkunstenaar vir die vertoning, Cher Webb van Mac Cosmetics, het lae glansende teksture gebruik om ’n glansende vel te skep, met veral ekstra glans op die voorkop en bokant van die wangbene. Dit het amper ’n “hormonale glans” gegee. Ons het ook baie glans op die oog-area gebruik om dit ’n sweterige voorkoms te gee.

Die klere het ’n kombinasie van wonderlike teksture bevat, soos fluweel en kroom, spelerige patrone (Moemin!) en stedelike gebruiksdrag.

“Line-up” is waar al die modelle gereedstaan en ons ’n paar minute het om seker te maak hulle lyk reg en om veranderinge of regstellings te maak. Omdat dit ’n Lente/Somer-vertoning was, het die modelle baie meer ‘vel’ gewys. En glo my, baie meer grimering gaan in so ’n vertoning as wat ’n mens dink. Kneukels, knieë en enige merkies op die lyf moet ook verbloem word. Alles met die vertoning het seepglad verloop en almal was tevrede. Daarna was dit tyd vir aandete en verkenning.

Dag 2: 28 September

Vertoning: Lanvin

Roep-tyd vir my eerste vertoning is reeds om 07:15. Ek is dankaar dat ek gisteraand vroeg gaan slaap het en vanoggend uitgerus voel. Vandag se vertoning is by die amper oordadige Hôtel De Ville waar Parys se administrasie reeds sedert 1357 gedoen word. Dit het engelagtige muurskilderye, gou spieëls en die indrukwekkendste kandelabra’s. Die hoofgrimeerkunstenaar vandag is die legendariese en “celeb” in sy eie reg, Tom Pecheux. Hy het ’n pragtige, natuurlike voorkoms geskep met sagte verbronsingspoeier en ’n spatsel van Mac se 3D silwer glitter op die ooglede. Dit was om van te droom en die modelle het pragtig gelyk. Van die hoogtepunte van die vertoning was Karlie Koss, Taylor Hill en Jordan Dunn, wat in die werklike lewe net so mooi is soos op foto’s, maar ook baie vriendelik. Die Lanvin-mode’s was vroulik, versier met krale en kristalle en lae deursigtige materiaal. Na “line-up” is ’n paar van ons die kans gegun om die vertoning te kyk. Daar was baie min spasie, maar ek het ’n gaatjie gekry waar al die fotograwe gestaan het en ek moes myself knyp! Ek kon nie glo dat ek die geleentheid gekry het om ’n hele Lanvin-vertoning in Parys te kyk nie.

Nou, terug na die tweede vertoning vir die dag.

Vertoning: Lemaire

Die vertoning het oorkant Hôtel De Ville plaasgevind. Dit was stedelik en “gritty” en het perfek by die ontwerpe gepas. Die hoofgrimeerkunstenaar was Carole Columbani. Die fokus van die grimeervoorkoms was wollerige wenkbroue, baie natuurlike vel (amper geen dekking nie) en ’n amperse “Kool-Aid” gevlekte mond. Lemaire het in die kunssinnige Marais-distrik van Parys ontstaan en is deur die lewe in die verlede en hede van Parys geïnspireer. Die klere was sjiek, stedelik en simplisties, dog innoverend. Ek het veral daarvan gehou dat die modelle aangesê is om oogkontak te maak met die gehoor (gewoonlik staar hulle net strak voor hulle uit).

Dit was ’n lang dag. Ek sien nou uit na kamerdiens in my hotel en ’n vroë aand, want môre word ek weer vroeg opgelaai.

Ns: Die hotel waar ons gebly het – K+K Hotel Cayre – het die ongelooflikste ricotta en truffle ravioli.