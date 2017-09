Ons gesels met akteur Arno Greeff van Vaselinetjie

Die Afrikaanse akteur Arno Greeff is skaars 22 jaar oud en het reeds ’n rits verskynings in films en op televisie gemaak – insluitende sy debuutverskyning op kykNET se gewilde sepie Binnelanders plus die reeks wat ’n sepie geword het, Getroud met Rugby. Vir sy nuutste rol vertolk hy die karakter van Texan Kirby in die film-weergawe van Anoeschka von Meck se boek, Vaselinetjie. Ons het met Arno oor hierdie rol, sy belangstellings en sy toekomsplanne gesels.

Jy vertolk die rol van Texan Kirby in die film Vaselinetjie. Hoe het jy voorberei vir so ’n komplekse karakter?

Ons het ’n hele paar dae aan repetisies spandeer saam met Corné van Rooyen (regisseur) waar die karakter begin vorm vat het. Vandaar het ek besluit om sy raad te volg en ’n dagboek te hou waarin ek die lewe, soos Texan dit sou ervaar, neergeskryf het. Dit het baie gehelp om ’n agtergrondstorie vir die karakter te ontwikkel en van daar af was dit makliker om die emosie te vind in elke toneel.

Voel jy daar is ooreenkomstes tussen jou en Texan?

Vir ’n lang tyd was ek ook, soos enige ander tiener, kwaad vir die lewe en het maar baie kwaad geraak – nes Texan. Soos hy het ek ook nie gedeal met goed in my lewe nie, maar nou het ek al vrede gemaak.

As jy vir Texan in een sin moet opsom, wat sou dit wees?

Die rebel met ’n rede.

Anoeschka von Meck het die boek geskryf waarop die film gebaseer is. Het jy ooit die boek gelees en het julle ooit kans gehad om met Anoeschka te gesels?

Ek moet bieg, eers nadat ek uitgevind het ek is deel van die fliek, het ek die boek gelees. Dis moeilik want almal het ’n verskillende prentjie van die boek en die karakters, so ek het maar net probeer om dit uit te beeld soos ek die karakter verbeel het toe ek die boek gelees het. Ek het Anoeschka eers ontmoet die aand van die première by hierdie jaar se Silwerskermfees. Sy’t my darem gegroet so ek glo ek het die karakter regverdig met my vertolking. 😉

Hoekom dink jy is ’n film soos Vaselinetjie, wat sosiale kwessies uitbeeld, belangrik?

Films het die krag om lewens te verander. As die regte fliek vir die regte mense gewys word kan dit inspireer, motiveer en help om mense te transformeer. Mense het soms nodig om hulleself te sien in die karakters en stories op die skerms voordat hulle kan vrede maak met sekere goed in hul lewens of kan oorspring in aksie as dit nodig is.

Jy geniet duidelik TV en film, maar doen jy ook verhoogwerk?

Ek sou graag wou, maar die teaterwêreld is ’n moeilike een om by in te kom. Ek begin nou maar my eie stukke te skryf met die hulp van ’n paar vriende sodat ek weer op die verhoog kan wees.

Jy doen glo ook videoverwerking en redigering. Wat is dit wat jou laat belangstel in hierdie “agter die skerms”-tipe werk?

Ek was nog nie deel van ander programme nie maar ek doen deeltyds advertensies vir klein besighede en doen soms ook sketse saam met ander akteurs. Ek het ook nou saam met ’n vriend ’n produksiemaatskappy begin. Ek hou daarvan om stories te vertel en die hele proses daarvan te beleef. Van skryf tot kamerawerk, klank, regie, redigering en dan soms nog bemarking ook. Ek was nog altyd iemand wat nooit uitsonderlik goed in een ding was nie, maar altyd ’n bietjie van als wou doen. Ek probeer om van al die verskillende fassette van die bedryf te leer.

Wat is jou belangstellings buiten toneelspeel?

Ek is baie lief vir musiek: ek speel kitaar en sing meestal in my aftyd. Verder hou ek daarvan om aktief te wees. Ek speel een keer ’n week rugby en/of sokker en ek probeer om 5 keer ’n week by die gym uit te kom.