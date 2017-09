Totsiens selluliet, hallo kurwes

Nege uit elke tien vroue het ’n gemeenskaplike vriend genaamd selluliet. Dit affekteer die meeste van ons op een of ander stadium van ons lewens. Dit mag in intensiteit verskil, maar ons is almal vertroud met hierdie biologiese vroulike fenomeen.

Wat is selluliet?

Wanneer die liggaam se vetreguleringstelsel onderbreek word, begin die adiposiete (vetselle) te swel totdat hulle 50 keer groter as hul oorspronklike grootte is. Dit veroorsaak disfunksie in die bindweefsel. Die bloed- en limfvatte word saamgepers en kan dit nie meer water en toksiene behoorlik elimineer nie. Dermale vesels (kollageen en elastien) verdik en word rigied en dit veroorsaak dat die vel se struktuur op die oppervlak begin verander en ’n tipe “lemoenskil” voorkoms – dit wil sê selluliet – kry.

Hoe kan ek selluliet teenwerk?

Deur ’n gebalanseerde dieet

Gereelde oefening

Deur genoeg water te drink

Rus en ontspanning (as jou liggaam konstant onder druk is, kan dit nie behoorlik funksioneer nie)

Met ’n bietjie wetenskaphulp

Met ’n tikkie wetenskaphulp kan jy jou sellulietbevegtingsregime met teensellulietprodukte soos ELANCYL (’n vertroude Franse handelsnaam met meer as 45 jaar se ondervinding) verbeter.

ELANCYL Slim Design is ’n drie-fase rewolusie teen selluliet. [Caffeine Complex] 3D is die antwoord op 10 jaar se navorsing en bevat ’n oorspronklike kombinasie van uitmuntende aktiewe bestanddele wat die vel fermer maak en die voorkoms van selfs hardnekkige selluliet verminder.

Die vel is fermer en die voorkoms van selluliet is ná slegs 7 dae* minder opsigtelik:

Unieke 24-uur aksie. Een aanwending werk gedurende die dag

Ligreflekterende pigmente vir ’n onmiddellike optiese effening-effek

’n Luukse tekstuur sonder taaiheid

“Ek het in week een reeds ’n verskil gesien! My vel is fermer en gladder. ELANCYL is fantasties,” sê Jeannie D.

Sien wat Jeannie D en hierdie vier dames oor ELANCYL Slim Design te sê gehad het:

ELANCYL Slim Design is beskikbaar teen R395. Vind hierdie produk en die volledige ELANCYL-reeks by Dis-Chem-apteke.

Besoek elancyl.co.za vir meer inligting.