Kersfeesvierings, veral as jy in die Kerstyd op vakansie by die see is, kan eenvoudig en onopgesmuk wees. Dit gaan immers oor die samesyn en familie. Bederf jou gaste met hierdie eenvoudig heerlike slaai. Resep deur Vickie de Beer. Foto Lee Schwagele van crphotographic.co.za