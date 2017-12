Feestelike roomyskoek

Genoeg vir 10-12

Begin reeds die vorige dag met die roomyskoek.

• 1 x 360 g-blikkie karamel

• 750 ml (3 k) room

• 15 ml (1 e) vanieljegeursel

• 300 g x 70% donkersjokolade, ruweg gekap

• 200 g swartbessies (bevrore of vars)

• 100 g pekanneute, liggies gerooster en ruweg gekap

• 200 g Romany Creams met sjokoladevulsel, fyn gemaal

Kry ook ons resep vir tuisgemaakte Romany Creams hier

1 Spuit ’n jellievorm of Bundt-koekpan met ’n deursnee van 25 cm met kleefwerende kossproei.

2 Meng die karamel, room en vanieljegeursel in ’n groot mengbak. Klits met ’n elektriese klitser tot lig en donsig.

3 Verdeel die roomysmengsel eweredig tussen 3 verskillende mengbakke.

4 Smelt die sjokolade vir 1 min. op die ontvriesstelling van die mikrogolfoond. Roer die sjokolade deur en smelt vir nog 30 sek. op ’n slag tot dit heeltemal gesmelt is – roer ná elke 30 sek. Vou slegs 200 g van die gesmelte sjokolade by een van die mengsels in. Hou die res eenkant. Vul die voorbereide pan met die sjokoladeroomys. Sit in die vrieskas vir 30 min.

5 Verwerk die swartbessies in ’n voedselverwerker tot glad en vou die swartbessies by een van die laaste twee mengsels in. Gooi die swartbessieroomys bo-op die sjokoladeroomys en sit vir nog 30 min. in die vrieskas.

6 Meng die pekanneute deur die oorblywende roomys en vul die pan met die pekanneut-roomys. Sit in die vrieskas vir 30 min.

7 Meng die Romany Creams en oorblywende sjokolade en druk die kors met die agterkant van ’n lepel liggies bo-op die karamelmengsel vas.

8 Sit die roomyskoek oornag in die vrieskas, laat dit vries en haal eers 10-15 min. voor die uitkeerslag uit die vrieskas. Sit voor met ekstra bessies en vars kruisement.