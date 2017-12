Yoma: Wille Kat

So sag en broos soos wat ’n vrou is, glo ek tog dat elkeen ’n WilleKat binne haar dra, so wees versigtig hoe jy om haar trap want sy sal dalk net haar kloue wil inslaan. My nuutste enkelsnit vanaf my Moedertaal-album handel juis oor hierdie Wille Kat. Ons het ook ’n musiekvideo daarvoor geskiet en dit was nogal ’n groot uitdaging vir my as swangervrou (ek was op daardie stadium 6 maande swanger). Dis hoe dinge verloop het:

Verskeie omstandighede lok verskillende reaksies uit en aangesien ons emosionele wesens is, is dit nie juis die maklikste ding om jou reaksies vooraf te bepaal nie. Veral nie met ons wonderlike vriendin “hormone” aan ons sy nie. Tydens swangerskap ondergaan mens se liggaam soveel dinge, jy weet later nie meer of jy kom of gaan nie. Dit word moeiliker om te fokus en nog moeiliker om voort te gaan. Ons begin dan twyfel in ons vermoë in wat ons kan vermag, maar moet jouself nie minag nie, twyfel moet nie ’n gas wees wat jy verwelkom in jou tempel nie. Met lang naels het ons die mag om negatiwiteit in die gesig te krap. Al kom struikelblokke as ’n hoë muur voor, onthou dat jy die vermoë het om maklik daaroor te kan spring. Nes glitter is ons helder heldinne wat bloot ’n fraksie lig benodig om te kan glinster.

Dag een: YOMA persona

Ons was bitter vroeg op, maar dit was spesiaal om die sonopkoms saam te kon geniet terwyl hulle my hare en grimering gedoen het. Nadat ek klaar aangetrek het, het ons na die Pretoria-dieretuin vertrek waar ons die hele dag geskiet het. Hier is ’n paar agter die skerms foto’s.

Dag twee: Wille Kat persona

Ons was nóg vroeër op omdat die grimering vir Wille Kat langer sou neem. Albei dae was redelik warm en om te verhoed dat my grimering wegsmelt, het hulle sommer haarsproei oor my gesig gespuit. Dit klink vreemd maar dit het gewerk, gewone grimeringsproei sou nie die trick doen nie. Daar was ook baie haarsproei aan my hare om dit so plat as moontlik te kry. Ek het nogal gelyk soos ’n kat wat nat gelek is. Daarna het hulle my help aantrek en ons was weer op pad dieretuin toe.

Albei dae was ’n gesukkel met daardie naels, ek kon amper niks vir myself doen nie! Maar die ding waarmee ons die meeste gesukkel het was om die kontaklense in te kry. Die vorige aand kon ek dit maklik inkry, maar die oggend voor ons moes skiet wou net een daarvan saamwerk. Na ’n lang gesukkel het Bianca en Nichole begin help – een het my oog oopgehou en die ander het die lens probeer inkry. Dit was ongemaklik vir ons al drie maar ons was vasberade en het dit reggekry. Daarna het ek gelyk soos iemand met ’n gebroke hart – so rooi was my neus en oë, maar toe als genormaliseer het, kon ons weer aan die werk spring!

Ek kon meer as my beste gee, want ek het gewerk met mense wat in my glo en wat die beste vir my (asook die projek) wou hê. Dit het my net weer laat besef watter krag daarin lê om mekaar te ondersteun. Ons vroue moet meer saamstaan en mekaar aanmoedig om ons doelwitte en drome ’n werklikheid te maak, want al wat mens soms kort, is daardie hupstoot. As gevolg van daardie spanpoging kon ons ander vroue bemagtig met ’n eindproduk waarop ek nog lank trots gaan wees.

Hier is die volle musiekvideo: