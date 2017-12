Slim wenke vir menopouse en menstruasie

Hoe weet ek of die bloeding tydens my menstruasie normaal is?

Hoewel jou menstruasie meer onreëlmatig kan word gedurende peri-menopouse, moet jy op die uitkyk wees vir die volgende veranderings en ’n gesondheidspraktisyn spreek indien jy dit ervaar:

Baie swaar bloeding

Bloeding wat meer gereeld as elke drie weke voorkom

Bloeding wat langer aanhou as waaraan jy gewoond is

Bloeding na seks of tussen maandstondes

Jy moet enige bloeding na menopouse aan jou dokter rapporteer, aangesien dit abnormaal is.

Wat veroorsaak abnormale bloeding?

Daar is baie oorsake van abnormale bloeding, maar die algemeenste hiervan is poliepe, endometriale atrofie (waar die endometrium te dun word), en endometriese hiperplasie (waar die voering van die baarmoeder verdik). Dit mag tot kanker lei so dit moet vroeg gediagnoseer en behandel word.

Poliepe:

Is gewoonlik nie-kankeragtige (goedaardige) groeisels

Heg vas aan die baarmoederwand of ontwikkel op die endometriale oppervlak

Veroorsaak onreëlmatige en swaar bloeding

Binne die servikale kanaal of op die serviks kan bloeding na seks plaasvind

Wat kan ek aan abnormale bloeding doen?

Die beste ding wat jy kan doen is om die oorsaak van die bloeding so gou moontlik deur jou vertroude geneeskundige te laat diagnoseer. Die geneeskundige kan toetse, ’n ultraklank en ’n biopsie (waar ’n bietjie weefsel geneem word om te analiseer), doen.

Watter behandelings is beskikbaar vir abnormale bloeding?

Die behandelings vir abnormale bloeding sal van die oorsaak afhang. Dit varieer van medikasie tot chirurgie (wat ’n histerektomie kan insluit). Dus moet jy die opsies met jou geneeskundige bespreek.

