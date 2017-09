Nuwe babas en Ooievaarstees

Vanoggend, omtrent ’n week nadat Karlien van Jaarsveld van haar swangerskap-foto’s op Instagram gedeel het, het sy en haar man, die rugbyspeler Joe Breytenbach, die naam van hul baba onthul. Haar tweelingseuns, Daniël en Eliah (wie se pa Derick Hougaard is) gaan ’n sussie bykry en haar naam sal Elah wees (volgens Karlien se Instagram en twitter-verduidelikings word dit as “êlla” uitgespreek).

Karlien het haar tweeling se name uit die Bybel gekry, en “Elah” volg hierdie patroon. Volgens Karlien se verduideliking op sosiale media, het sy die naam as volg gekry: “Dit was die PLEK waar Saul en die Isrealiete weggekruip het, onder die Terebinte Bome in Elah, en dan waar Dawid uiteindelik vir Goliat verslaan het. Dis ’n skuilplek. Mag jy jou reus verslaan en jy ONTHOU wie jy was voor die grondlegging van die wêreld, en met Christus beklee word in Sy geregtigheid,” het sy op ’n Instagram-inskrywing geskryf.

Sy het ook ’n gedig vir haar ongebore dogter op hierdie platform geskryf:

Waarheen sal die wind en wolke gaan

Sonder die stem van God

Wie sal op die uithoek van die aarde staan

En roep keer terug vanwaar ek jou geplant het jy soek soek en vind niks

Ek roep roep in jou binneste in

Hoor My vandag as ek jou naam noem

Elah, my terebint, geregtigheid sal die son laat skyn en die takke bloei

Staan jy op na waar Ek roep jou tuiste in die eden plek, jy hoor, jy stap, jy vind jou weg. Let op hierdie een van My sy het haar skuilplek, vanuit die ooste verkry geroep deur die Ware Geluid, Genoem terebinte van geregtigheid.

Liefde

Mamma

Jes 61:3

Sy het verder foto’s op twitter, facebook en Instagram gedeel van haar Ooievaarstee wat by die Kievitskroon-landgoed gehou is.

Rozanne McKenzie en haar man, die klassieke musikant Chris Bishop, het die week hul tweede baba verwelkom. Dis ’n kleinsussie vir haar ouer broetie, James, en haar naam is Fallon Ann McKenzie Bishop.